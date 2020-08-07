Российский боец UFC обвинил соперника в симуляции

Российский боец UFC Роман Богатов считает, что его соперник Леонардо Сантос симулировал боль в бою. Поединок состоялся 12 июля на турнире UFC 251. Бразилец выиграл единогласным решением судей. Во время поединка 29-летний Богатов (10-1) дважды попал противнику в пах, а также нанес нелегальный удар коленом.



— Он однозначно симулировал, — сказал Богатов «СЭ», комментируя попадания в пах. — Возможно, я задел саму ракушку, но даже если я это сделал, такой огромной боли быть не должно. Я специально контролировал удар, поднимал колено выше паха и бил целенаправленно в живот, в область селезенки, печени. Возможно, в первом моменте задел ракушку. У него, даже если посмотреть видео, в первые секунды нет никаких болевых эмоций. Потом его взгляд падает на судью, и он начинает корчиться. Такой он, опытный, даже такие нюансы могут сыграть. Как и в футболе, опытный футболист может в нужный момент упасть, подыграть, и это станет решающим моментом матча. Так же и у нас, думаю. Он повернул исход боя в свою сторону.

— Сталкивались до этого с симулянтами?

— Вроде бы, нет, в целом были нормальные бои. Не помню, чтобы кто-то специально хитрил. Я и сам всегда за честный бой. С детства так было, тренер воспитывал в нас благородность. На сборах в Дагестане помню, пальцы и в нос, и в рот совали, что только не делали. Я всегда старался не вестись на это и сам вел честный поединок. В этом бою все сошлось. И пальцем ткнул, и вот эти два удара в живот он обернул, как удары в пах, и удар коленом в голову... Я посмотрел на его руки... Помню, что Марк Годдард (рефери. — Прим. «СЭ») подходил перед боем и объяснял, как считается партер, а как не считается.

То есть, если противник еле касается пальцами канваса, то это еще не партер, а если его ладонь полностью касается пола — то это уже партер. Я посмотрел на его руки, он их приподнял. Мне показалось, что он начал подниматься, оторвал колено от земли. Я подумал, что можно, и то не был уверен. Не произвел такой акцентированный, мощный удар коленом, просто был ажиотаж, нужно было идти вперед. Рискнул — оказалось, что он одним коленом касался канваса и находился в партере.

— Значит, вы контролировали ситуацию, и это был не бездумный удар?

— Это не был бездумный удар. Я просто забыл про колени, про ноги, что когда коленом касаешься, то это уже третья точка и партер. Мне просто показалось почему-то, что он начал привставать. Он опустил руки, оттолкнулся от канваса и начал привставать по сетке. Мне казалось, что колено оторвано от пола, что он сидит на корточках, на одних носочках. (Илья Андреев)