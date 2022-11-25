Харитонов высмеял новый имидж Емельяненко: «Думал, он от пьянок поседел»

Российский боец ММА Сергей Харитонов в интервью «СЭ» оценил решение Александра Емельяненко покрасить волосы и бороду в белый цвет.

— Видели, как сейчас Александр выглядит?

— Нет. А как он выглядит?

— Так он теперь на вас похож.

— Серьезно?

— Серьезно.

— На меня он похожим быть...

— Так он же покрасился!

— А, покрасился. То, что он блондин, что ли. Я видел. Думал, он поседел от пьянок. А это он покрасился, да? Это склонности какие-то непонятные. К чему — непонятно.