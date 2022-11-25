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Сегодня, 10:45

Харитонов высмеял новый имидж Емельяненко: «Думал, он от пьянок поседел»

Сергей Харитонов высмеял новый имидж Александра Емельяненко
Илья Андреев
Шеф отдела единоборств
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Российский боец ММА Сергей Харитонов в интервью «СЭ» оценил решение Александра Емельяненко покрасить волосы и бороду в белый цвет.

 — Видели, как сейчас Александр выглядит?

— Нет. А как он выглядит?

— Так он теперь на вас похож.

— Серьезно?

— Серьезно.

— На меня он похожим быть...

— Так он же покрасился!

— А, покрасился. То, что он блондин, что ли. Я видел. Думал, он поседел от пьянок. А это он покрасился, да? Это склонности какие-то непонятные. К чему — непонятно.

Источник: https://www.youtube.com/shorts/Vzk66yJ1wnQ
Александр Емельяненко
Сергей Харитонов
ММА
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