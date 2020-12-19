Российский боец ММА Гончаров назвал мечтой контракт с UFC
Российский боец ММА Евгений Гончаров (16-3-1), победивший на турнире RCC 8 Антона Вязигина (15-4), рассказал «СЭ» о возможном реванше с Мухуматом Вахаевым и поделился дальнейшими планами в смешанных единоборствах.
— Сейчас я хочу подписаться в UFC и там развиваться, — заявил Гончаров «СЭ». — Это моя мечта, моя цель. А там уже посмотрим. Мы с Мухуматом нормально общаемся, при встрече пожмем друг другу руки. За все, что было в Краснодаре, он передо мной извинился. Я принял извинения, поэтому не горю реваншем. Если когда-нибудь встретимся, то встретимся в UFC. Думаю, этот бой мы обязательно проведем. Я бы хотел его провести.
— Уже какие-то контакты с UFC?
— Мне надо было побеждать сегодня. Дальше посмотрим, какие будут перспективы. Пока такого разговора нет, но мы будем двигаться в этом направлении.
— Вы же подписали контракт с французской лигой АРЕС.
— Она притормозилась из-за пандемии. Непонятно, что с ней происходит. Думаю, будем искать другие развития карьеры.
— А почему выбрали ту лигу?
— Это самая короткая дорога в UFC, они тесно общаются. Один-два боя, и я был бы в UFC.
(Константин Колмаков)
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю