Российский боец ММА Гончаров назвал мечтой контракт с UFC

Российский боец ММА Евгений Гончаров (16-3-1), победивший на турнире RCC 8 Антона Вязигина (15-4), рассказал «СЭ» о возможном реванше с Мухуматом Вахаевым и поделился дальнейшими планами в смешанных единоборствах.

— Сейчас я хочу подписаться в UFC и там развиваться, — заявил Гончаров «СЭ». — Это моя мечта, моя цель. А там уже посмотрим. Мы с Мухуматом нормально общаемся, при встрече пожмем друг другу руки. За все, что было в Краснодаре, он передо мной извинился. Я принял извинения, поэтому не горю реваншем. Если когда-нибудь встретимся, то встретимся в UFC. Думаю, этот бой мы обязательно проведем. Я бы хотел его провести.

— Уже какие-то контакты с UFC?

— Мне надо было побеждать сегодня. Дальше посмотрим, какие будут перспективы. Пока такого разговора нет, но мы будем двигаться в этом направлении.

— Вы же подписали контракт с французской лигой АРЕС.

— Она притормозилась из-за пандемии. Непонятно, что с ней происходит. Думаю, будем искать другие развития карьеры.

— А почему выбрали ту лигу?

— Это самая короткая дорога в UFC, они тесно общаются. Один-два боя, и я был бы в UFC.

(Константин Колмаков)