Дацик: «Маге надо набирать форму, чтобы сразиться со Шлеменко»

Российский боец Вячеслав Дацик поделился ожиданиями от предстоящего поединка между Магомедом Исмаиловым и Александром Шлеменко.

«У них будет бой по ММА? Я думаю, Шлеменко восстановится после последних поединков. Он очень хорош в борьбе. В боксе да, будет тяжело в каких-то моментах, потому что он борец. Профессиональный, техничный боец и борец. Думаю, Маге надо набирать форму, чтобы сразиться со Шлеменко», — цитирует Metaratings Дацика.

Шлеменко и Исмаилов проведут поединок 3 декабря в Екатеринбурге в турнире RCC.

На счету 36-летнего Исмаилова 17 побед, 3 поражения и 1 ничья. У 38-летнего Шлеменко 61 победа, 14 поражений и 1 ничья.