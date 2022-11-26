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Сегодня, 16:27

Дацик: «Маге надо набирать форму, чтобы сразиться со Шлеменко»

Мария Гусева
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Российский боец Вячеслав Дацик поделился ожиданиями от предстоящего поединка между Магомедом Исмаиловым и Александром Шлеменко.

«У них будет бой по ММА? Я думаю, Шлеменко восстановится после последних поединков. Он очень хорош в борьбе. В боксе да, будет тяжело в каких-то моментах, потому что он борец. Профессиональный, техничный боец и борец. Думаю, Маге надо набирать форму, чтобы сразиться со Шлеменко», — цитирует Metaratings Дацика.

Шлеменко и Исмаилов проведут поединок 3 декабря в Екатеринбурге в турнире RCC.

На счету 36-летнего Исмаилова 17 побед, 3 поражения и 1 ничья. У 38-летнего Шлеменко 61 победа, 14 поражений и 1 ничья.

Источник: Metaratings.ru
Александр Шлеменко
Вячеслав Дацик
Магомед Исмаилов
ММА
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