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Арман Царукян: «Я был шокирован решением судей в бою Махачева и Волкановски»

Давид Хачатрян
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Российский легковес UFC Арман Царукян (20-3) признался, что предполагал, что победу в бою между Исламом Махачевым (24-1) и Александром Волкановски (25-2) отдадут австралийцу.

«Бой получился очень близким, но Ислам — чемпион, поэтому он и выиграл этот бой. Если бы чемпионом был Волкановски и бой прошел в полулегком весе, то «Волк» бы точно победил. Это был близкий бой, но титул принадлежал Исламу, поэтому он по-прежнему чемпион. Но поскольку поединок проходил в Австралии, мне казалось, что победу отдадут Волкановски. Я был шокирован, когда назвали имя Ислама», — сказал Царукян в интервью LowKick MMA.

Махачев победил Волкановски единогласным решением судей (48-47, 48-47, 49-46) и защитил пояс чемпиона. Бой состоялся 12 февраля на UFC 284 в Перте, Австралия.

Арман Царукян
Ислам Махачев
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