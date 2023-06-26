Арман Царукян назвал условие для боя с Физиевым

Российский легковес UFC Арман Царукян (20-3) заявил, что подерется с Рафаэлем Физиевым (12-2), если это будет претендентский бой.

«Мы не близкие друзья, но хорошо друг друга знаем. Мы несколько раз тренировались. Но если UFC скажут мне: «Если ты победишь Физиева, то получишь бой за титул», то я сразу же скажу, что буду с ним драться. Но если это будет просто бой, который не будет претендентским, то в этом нет смысла, потому что мы знаем друг друга», — сказал Царукян в интервью LowKick MMA.

Царукян победил Жуакина Силву (12-4) техническим нокаутом в третьем раунде. Бой состоялся 17 июня на UFC on ESPN 47 в Лас-Вегасе, США.

Джастин Гэтжи (24-4) победил Физиева решением большинства судей (29-28, 29-28, 28-28). Бой состоялся 18 марта на UFC 286 в Лондоне, Великобритания.