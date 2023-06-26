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Сегодня, 10:42

Роберт Уиттакер назвал одну из причин успеха Дрикуса дю Плесси

Давид Хачатрян
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Бывший чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер (24-6) уверен, что южноафриканец Дрикус дю Плесси (19-2) недооценивается другими бойцами.

«Если бы бои выигрывались на бумаге, весь спорт был бы совсем другим. Я понимаю угрозу, которую Дрикус мне представляет. Одна из главных причин успеха Дрикуса, — это то, что его соперники его недооценивают. Я не смотрю за спину Дрикуса. Он слишком опасен, и бой в июле имеет для меня слишком большое значение», — сказал Уиттакер на пресс-конференции к турниру UFC on ABC 5.

Уиттакер и дю Плесси подерутся 8 июля на UFC 290. Турнир состоится на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.
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