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Российские бойцы Магомедкеримов и Умалатов прошли в плей-офф PFL в полусреднем весе

Иван Торопцев
Корреспондент
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Магомед Умалатов.
Фото Global Look Press

Российские бойцы Магомед Магомедкеримов и Магомед Умалатов вышли в плей-офф PFL в полусреднем весе.

В субботу, 24 июня на турнире PFL 6 Магомедкеримов нокаутировал немца Давида Заваду в первом раунде, а Умалатов победил мексиканца Наиба Лопеса единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-27).

По итогам групповой стадии сезона PFL Магомедкеримов занял первое место, а Умалатов стал четвертым. В полуфинале плей-офф россияне встретятся между собой. Другой финалист определится в поединке шведа Садибу Си и бразильца Карлоса Леаля.

В плей-офф PFL в каждой весовой категории выходят по четыре бойца. Победители полуфиналов встречаются между собой в пятираундовом финальном поединке, чемпион получает гонорар в размере 1 миллиона долларов.

Магомед Магомедкеримов
Магомед Умалатов
ММА
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