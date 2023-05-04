Алексеева: «После победы в UFC мне осталось только 20 процентов от гонорара»

Россиянка Ирина Алексеева рассказала о гонораре после дебютного боя в UFC. 32-летняя спортсменка лишилась 30 процентов гонорара из-за проваленного взвешивания.

«Для меня это ощутимая потеря, потому что помимо этих 30 процентов отдаю, понятное дело, 20 процентов менеджеру, а еще 30 процентов у меня забирают налоги. Поэтому от боя я получаю 20 процентов.

Ну, ничего страшного — в конце года эти налоги возвращаются, как объяснили мне менеджеры, поэтому если сейчас я получу и немного, то Новый год смогу хорошо отметить. Что не всегда хорошо (смеется). Потому что мы и так на Новый год все поправляемся — а тут еще и деньги мне прилетят», — цитирует бойца Legalbet.kz.

Алексеева дебютировала в UFC с победы над Эггер. Россиянка победила сабмишеном в первом раунде. Бой состоялся 29 апреля на UFC Fight Night 223 в Лас-Вегасе, США.