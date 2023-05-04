Файтерша Алексеева объяснила, почему не уложилась в вес перед дебютным боем UFC

Российская файтерша Ирина Алексеева рассказала, почему не уложилась в весовые рамки дивизиона перед дебютным боем в UFC.

29 апреля Алексеева победила швейцарку Стефани Эггер в первом бою в промоушене. Однако она провалила взвешивание, из-за чего была наказана на 30 процентов гонорара в пользу соперницы.

«Перестала потеть из-за морального, эмоционального, психологического напряжения. Впервые в жизни. Я понимала, что, конечно, сильная, но настолько себя заблокировала, что даже потеть перестала. Сколько бы ни пыталась это сделать, мучила себя, измеряла, просто не шла вода. Хотя силы были, была настроена, но не шло», — цитирует Алексееву Legalbet.kz.

На счету уроженки Казахстана Алексеевой 5 побед и поражение в смешанных единоборствах.