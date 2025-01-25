Россиянин Хамзин проиграл дебютный бой в Karate Combat из-за запрещенных ударов

Российский боец Ильяс Хамзин, выступающий в полусреднем весе, потерпел поражение в дебютном бою на турнире Karate Combat.

Соперником 33-летнего россиянина был бразилец Лукас Мартинс.

Во втором раунде Хамзин перевел Мартинса в партер и нанес ему несколько запрещенных ударов локтем, в результате чего был дисквалифицирован.

Это поражение стало пятым для российского бойца в карьере при 13 победах. Ранее он выступал в промоушне RCC. В активе 36-летнего Мартинса 22 победы и 7 поражений.