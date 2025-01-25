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Немков проведет бой с Ибрагимовым 28 февраля на турнире «Наше Дело 87»

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28 февраля в Казани на площадке «Баскет-холл» пройдет турнир по смешанным единоборствам «Наше Дело 87». В главном поединке вечера в реванше встретятся чемпион лиги «Наше Дело» в тяжелом весе, экс-боец UFC, мастер спорта по боевому самбо Хадис Ибрагимов и экс-чемпион лиги «Наше Дело», обладатель пояса M-1 Challenge, чемпион мира по боевому самбо, представляющий команду «FEDOR TEAM» Виктор Немков.

Немкову 37 лет, он выиграл 33 из 43 профессиональных боев в карьере.

29-летний Ибрагимов имеет на своем счету 15 побед и 5 поражений. В последнем бою он победил Виктора Немкова раздельным решением судей на турнире «Наше Дело 86».

Хадис Ибрагимов
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