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Ронда Роузи ушла из реслинга из-за неблагодарных фанатов

02:29
Ронда Роузи. Фото WWE
Ронда Роузи. Фото WWE
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Бывшая обладательница пояса чемпионского пояса UFC в легчайшем весе Ронда Роузи объяснила, почему завершила карьеру в реслинге. Американка в 2018 году ушла из ММА в WWE и летом того же года стала чемпионкой. После WrestleMania 35 весной 2019 года ушла из реслинга.

— Зачем мне это делать, если я не могу тратить свое время и энергию на свою семью, а вместо этого трачу свое время и свою энергию на кучу неблагодарных фанатов, которые даже не ценят меня? — цитирует MMA Junkie Роузи. — Дело в том, что я люблю выступать. Мне нравится быть там. Я люблю WWE, где прекрасно провела время. Устраивать фэйковые бои ради веселья — это лучшее.

Если бы я принимала участие во всех живых выступлениях, бывала бы дома только полтора дня. Нам это не нужно. Нам не нужны были деньги.

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