Туменов: «Почему Магомедова в АСА должны побить? Он не даст завалить себя»

Боец ACA Альберт Туменов оценил шансы Шарабутдина Магомедова в лиге АСА.

«Мы не сможем узнать, победят ли Шару в АСА, пока он не придет к нам в лигу. Он же с Дагестана, у него есть понимание в борьбе. Он не даст никому внаглую завалить себя. Шарабутдин зрелищный ударник, выигрывает все поединки, почему в АСА все его должны побеждать?» — приводит слова Туменова MMA.Metaratings.ru.

3 декабря на турнире RCC 13 Шарабутдин Магомедов одержал победу единогласным решением над Михаилом Рагозиным.

В активе Магомедова 10 побед и ни одного поражения.