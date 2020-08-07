Роман Богатов прокомментировал слухи о своем увольнении из UFC

Российский боец UFC Роман Богатов прокомментировал информацию о том, что он якобы уволен из лиги.

12 июля на турнире UFC 251 Богатов проиграл единогласным решением судей бразильцу Леонардо Сантосу. После боя пошли слухи о том, что президент UFC Дана Уайт дал указание матчмейкерам не давать Богатову бои — якобы президента лиги возмутило то, что тот несколько раз нарушил правила. Была и другая информация — о том, что Роману придется покинуть UFC из-за татуировок со славянскими символами его секунданта Алексея Кисера.

— Роман, так вас уволили из UFC или нет?

— Нет, меня не уволили.

— Почему появились такие слухи?

— В одном паблике написали, что мой секундант — неонацист. Также секундант Алекей сказал в интервью, что Дана Уайт был недоволен нарушениями правил. Кто-то это воспринял как увольнение. Раздули, как всегда.

— Если серьезно, то были ли вещи, которые указывали на то, что вас могут уволить?

— Конкретных — нет. Просто менеджер сказал, что Дана Уайт был недоволен. Его разозлило, что бой долго шел, что я сделал столько нарушений.

— Он был просто недоволен, но не говорил: «Не ставьте Романа в карды, не давайте ему боев»?

— Да. После этого прошло уже несколько турниров, я думаю, он уже забыл все. После боя Уайт написал Даниэлю Рубенштейну (менеджер бойцов. — Прим. «СЭ»), что ему не понравилось. Может, ему нужно было донести это до моего менеджера — чтобы больше такого не было. (Илья Андреев)