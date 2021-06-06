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Родригес единогласным решением судей победил Тодоровича на UFC Vegas 28

6 июня 2021, 03:06

Бразильский боец Грегори Родригес в поединке UFC Vegas 28 победил серба Душко Тодоровича.

Поединок в среднем весе завершился победой бразильца единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28).

На счету 29-летнего Родригеса 8 побед и 3 поражения, у 27-летнего Тодоровича 10 побед при двух поражениях.

В главном бою UFC Vegas 28 встретятся бразилец Аугусто Сакаи и суринамец Жаирзиньо Розенструйк.

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