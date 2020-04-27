10 мая канал «РЕН ТВ» покажет турнир UFC 249. Главным поединком станет бой американцев Тони Фергюсона и Джастина Гэтжи.

Ранее соперником Фергюсона должен был стать российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов, но он не смог участвовать в турнире из-за коронавируса. Его заменил Гэтжи, но в итоге соревнования перенесли.

Кроме главного поединка, «РЕН ТВ» покажет еще шесть боев турнира. В частности, будет в эфире бой поединок российского тяжеловеса Алексея Олейника с Фабрисиу Вердумом. Также будут показаны бои Грег Харди — Йорган Де Кастро, Дональд Серроне — Энтони Петтис, Джереми Стивенс — Кэлвин Кэттер, Франсис Нганну — Жаирзиньо Розенстрайк и Генри Сехудо — Доминик Крус.

Трансляция состоится 10 мая утром по московскому времени.