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«РЕН ТВ» организует и покажет бой Емельяненко и Кокляева

11:58
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«РЕН ТВ» на эксклюзивных правах проведет трансляцию поединка между бойцом ММА Александром Емельяненко и самым титулованным стронгменом России Михаилом Кокляевым, сообщается в пресс-релизе телеканала. «РЕН ТВ» выступит в качестве организатора боя.

24&nbsp;октября. Москва. Михаил Кокляев во&nbsp;время беседы с&nbsp;журналистами.Исповедь Кокляева. 10 лет назад он насмерть сбил человека

Как отмечается в пресс-релизе, главным продюсером боя и ТВ-трансляции станет генеральный директор телеканала Владимир Тюлин.

Также «РЕН ТВ» покажет два главных поединка шоу UFC Fight Night 163, которое пройдет в Москве 9 ноября. Это бои между Забитом Магомедшариповым и Келвином Каттаром, а также между Александром Волковым и Грегом Харди.

Поединок Емельяненко — Кокляев состоится в Москве 29 ноября. На счету 38-летнего Емельяненко 36 боев в ММА (28 побед, 7 поражений, 1 ничья) и 1 — в боксе (ничья). 40-летний Кокляев дебютирует в ринге.

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