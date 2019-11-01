«РЕН ТВ» организует и покажет бой Емельяненко и Кокляева

«РЕН ТВ» на эксклюзивных правах проведет трансляцию поединка между бойцом ММА Александром Емельяненко и самым титулованным стронгменом России Михаилом Кокляевым, сообщается в пресс-релизе телеканала. «РЕН ТВ» выступит в качестве организатора боя.

Как отмечается в пресс-релизе, главным продюсером боя и ТВ-трансляции станет генеральный директор телеканала Владимир Тюлин.

Также «РЕН ТВ» покажет два главных поединка шоу UFC Fight Night 163, которое пройдет в Москве 9 ноября. Это бои между Забитом Магомедшариповым и Келвином Каттаром, а также между Александром Волковым и Грегом Харди.

Поединок Емельяненко — Кокляев состоится в Москве 29 ноября. На счету 38-летнего Емельяненко 36 боев в ММА (28 побед, 7 поражений, 1 ничья) и 1 — в боксе (ничья). 40-летний Кокляев дебютирует в ринге.