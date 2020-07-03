Расул Мирзаев выразил соболезнования в связи со смертью отца Хабиба

Российский боец ММА Расул Мирзаев выразил соболезнования в связи со смертью Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

«От Всевышнего приходим — к Всевышнему уходим, — написал Мирзаев в Instagram. — Примите мои соболезнования».

Известному специалисту было 57 лет. Абдулманап Нурмагомедов — заслуженный тренер России. За свою тренерскую карьеру он воспитал 18 чемпионов мира. По этому показателю он вошел в Книгу рекордов России.

В последние годы он возглавлял собственную школу и тренировал своего сына Хабиба Нурмагомедова.