Единоборства
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Расул Мирзаев выразил соболезнования в связи со смертью отца Хабиба

3 июля 2020, 16:38
Расул Мирзаев. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Расул Мирзаев. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Российский боец ММА Расул Мирзаев выразил соболезнования в связи со смертью Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

«От Всевышнего приходим — к Всевышнему уходим, — написал Мирзаев в Instagram. — Примите мои соболезнования».

Известному специалисту было 57 лет. Абдулманап Нурмагомедов — заслуженный тренер России. За свою тренерскую карьеру он воспитал 18 чемпионов мира. По этому показателю он вошел в Книгу рекордов России.

В последние годы он возглавлял собственную школу и тренировал своего сына Хабиба Нурмагомедова.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CCLiHexq3jB/

Единоборства / ММА: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир