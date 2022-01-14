Хабиб Нурмагомедов может досрочно выйти из карантина в Сингапуре

В команде Хабиба Нурмагомедова рассказали о том, что боец может досрочно выйти из карантина в Сингапуре.

28 января в Майами пройдет первый турнир принадлежащей Нурмагомедову лиги Eagle Fighting Championship.

«Хабиб может досрочно выйти из карантина при наличии определенного количества тестов», — рассказал ТАСС собеседник агентства.

В пятницу, 14 января, стало известно о положительном тесте россиянина на ковид. Ранее его команда рассказала о том, что болезнь Хабиба протекает бессимптомно.