«Пусть сидит с дедами и семечки щелкает». Емельяненко не нужен бой с Тактаровым

Российского бойца ММА Александра Емельяненко не интересует бой с Олегом Тактаровым.

В декабре 2019 года Тактаров заявил, что согласится на бой с Емельяненко, если у него будет время на подготовку, хороший гонорар и уверенность в том, что он сможет победить.

— Со мной кто только не хочет подраться, — сказал Емельяненко «СЭ». — И даже такие дурачки, как Тактаров. Ну куда ему сейчас драться, его время прошло. Пусть сидит на пенсии, на заваленке сидит и с дедами семечки щелкает. Доживает свой век, прошло его время. Тогда, когда он выступал, все бойцы были такие — однобокие. Почему ему и посчастливилось выиграть чемпионат? Потому что если выходил боксер — он умел только боксировать. Если выходил борец — он умел только бороться. Сейчас спортсмены стали универсальными. И Тактарову в смешанных единоборствах сегодня ловить абсолютно нечего.

— Но ваш бой был бы хайповый — по любым правилам.

— Мертвый Тактаров. Что его бить?

Ранее 38-летний Емельяненко (28-7-1 в ММА) подверг критике 52-летнего Тактарова (17-5-2) за его высказывания на тему Кавказа. Тактаров в свою очередь заявил, что Емельяненко умер в его глазах. (Илья Андреев)

«Он сбежал в Америку и забыл о России». Емельяненко разнес Тактарова