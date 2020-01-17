Президент UFC заявил, что Макгрегору дла реванша с Хабибом нужно победить Серроне

Президент UFC Дана Уайт отметил, что для проведения титульного боя с чемпионом организации Хабибом Нурмагомедовым Конору Макгрегору необходимо победить Дональда Серроне.

— Не секрет, что Конор жаждет реванша с Хабибом, — цитирует Mmafighting Уайта. — Если он выиграет в эти выходные, то получит шанс на титульный бой. Это будет новый рекорд по продажам платных трансляций — это величайшее шоу в истории UFC.

На счету 31-летнего Нурмагомедова 28 побед и ни одного поражения. У 31-летнего Макгрегора 21 победа в 25 поединках. В октябре 2018-года россиянин победил ирландца болевым приемом в четвертом раунде.

Ближайший бой Конор проведет 19 января на UFC 246 с американцем Дональдом Серроне, а Нурмагомедов 18 апреля на UFC 249 будет драться с другим американцем Тони Фергюсоном.