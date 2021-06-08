Пол Малиньяджи считает, что Конор Макгрегор проиграет Дастину Порье в третьем бою

Бывший чемпион мира по боксу в первой полусредней весовой категории Пол Малиньяджи дал прогноз на третий бой между бывшим чемпионом UFC в двух дивизионах Конором Макгрегором и экс-временным чемпионом легкого веса Дастином Порье.

«Вероятно, Конору опять надерут зад. Это обычное дело, поскольку фанаты потом скажут, что он снова не сосредоточился, потому что продал свой бренд виски за 600 млн долларов. Конор заработал себе репутацию, а вы получите приз за то, что побьете его», — цитируют слова Малиньяджи Sportskeeda.com.

Третий бой Конор — Порье состоится 10 июля на UFC 264. Сейчас счет между бойцами 1-1.