В Союзе ММА России считают высокими шансы на включение смешанных единоборств в программу ОИ-2028

Президент Союза ММА России Радмир Габдуллин заявил, что шансы на включение смешанных единоборств в программу Олимпийских игр очень высоки.

«У ММА бешеная популярность во всем мире. Чемпионы UFC и Bellator очень популярны, у нас есть Федор Емельяненко, Хабиб Нурмагомедов, Вадим Немков, Петр Ян. Наш вид спорта ежегодно дает чемпионов мира и Европы. Внимание людей в наше время в большей степени приковано к ММА.

Наш вид спорта имеет две составляющие: обличие любительского спорта и профессионального, он максимально доступен для всех. Я оцениваю шансы попадания ММА в олимпийскую программу очень высоко. Но мы должны понимать, что в Международном олимпийском комитете (МОК) есть люди, которые делают все, чтобы этого не произошло. Но олимпийская семья не может состоять только из определенных представителей, и не обязательно думать, что если ММА войдут в программу, то кому-то придется уйти», — цитирует Габдуллина ТАСС.

Ранее президент Международной федерации смешанных боевых искусств (IMMAF) Керрит Браун сообщил, что смешанные единоборства могут войти в программу Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе в качестве выставочного вида спорта.