Гаджиев: «Бой Шлеменко и Исмаилова является главным поединком в российском ММА»

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мнением о предстоящем бое Александра Шлеменко и Магомеда Исмаилова.

«Бой Шлеменко и Исмаилова является главным поединком в российском ММА в этом году точно. Это два великих имени, и когда они выйдут в клетку друг на против друга, то ни этот ли бой главный? Есть причины, по которым этот бой был бы интересней полгода назад. Но 3 декабря каждый уважающий себя любитель ММА должен включить телевизор», — сказал Гаджиев корреспонденту «СЭ».

Ранее стало известно, что бой Исмаилов — Шлеменко возглавит турнир RCC 13, который пройдет 3 декабря в Екатеринбурге на арене «Уралец».

На счету 36-летнего Исмаилова 17 побед, 3 поражения и 1 ничья в карьере. У 38-летнего Шлеменко 61 победа, 14 поражений и 1 ничья.