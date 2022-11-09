Адесанья не исключает, что будет бороться с Перейрой

Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья (23-1) признался, что смирился с двумя поражениями от Алекса Перейры (6-1) в кикбоксинге, но уверен, что победит бразильца в предстоящем поединке по MMA.

«На самом деле грэпплинг — это не мой конек, — сказал нигериец в интервью Sports Illustrated. — Мне нравится драться в стойке. Но если мне предоставится возможность [провести тейкдаун], то почему бы ей не воспользоваться?

Я никогда не жаждал реванша с ним, не хотел мести. Я смирился с тем, что я в ММА, а он в кикбоксинге. Я не могу стереть те поражения, они останутся навсегда. Но предстоящий бой — это шанс испортить его послужной список и добавить в рекорд поражение.

В ММА есть уровни, и я ему об этом напомню. Я знаю, что он попытается сделать. Он будет выбрасывать левый хук. Его колени на меня не подействуют, потому что я не собираюсь просто стоять и принимать удары. Если он выбросит колено, то за это поплатится".

Адесанья и Перейра подерутся 12 ноября на UFC 281 на Медисон-сквер-гарден в Нью-Йорке, США.