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«Появился еще один русский воин». Шлеменко в четвертый раз стал отцом

02:55
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Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко выложил видео в своем Instagram. Он рассказал, что у него родился сын.

— Хочу поделиться с вами радостной новостью, — рассказал Шлеменко. — Я стал отцом в четвертый раз. Меня переполняют ни с чем не сравнимые чувства. Благодарю свою жену за то, что дарит мне такие прекрасные события. И всех нас поздравляю с тем, что у нас появился еще один русский воин. Вместе мы сила.

На счету 35 летнего Шлеменко в ММА 59 побед и 13 поражений.

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