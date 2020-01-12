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Порье предложил братьям Диасам командный бой. К себе в команду он зовет Масвидаля

13:28
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Бывший временный чемпион UFC в легком весе Дастин Порье хочет провести бой с Нейтом Диасом. Он предлагает организовать этот поединок в рамках импровизированного командного противостояния с братьями Диасами. К себе в команду он хотел бы выставить Хорхе Масвидала.

— Давайте сделаем это, — заявил Порье в интервью MMA Fighting. — Я тренируюсь с Хорхе, так что в этом есть смысл. American Top Team против Академии Ника Диаса.

Я готов драться с Нейтом в полусреднем, легком, и даже промежуточном весе. Даже лучше, если не нужно будет гонять вес. Я не маленький парень. В общем, я полностью за.

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