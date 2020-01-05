Порье может встретиться с Гэтжи на UFC 249

Американец Дастин Порье хочет выступить в андеркарде боя Хабиб Нурмагомедов — Тони Фергюсон на шоу UFC 249, информирует MMAJunkie. Турнир состоится 18 апреля в Нью-Йорке.

Его соперником может стать соотечественник Джастин Гэтжи. Они уже встречались в апреле 2018 года. Тогда Порье нокаутировал Гэтжи. Последний после этого одержал три победы подряд и занимает третье место в рейтинге UFC в легком весе, Порье — на второй строчке.

В сентябре прошлого года Порье дрался с Нурмагомедовым за пояс чемпиона UFC в легком весе, но проиграл удушающим приемом в третьем раунде.

На счету 30-летнего Порье — 30 побед и 6 поражений в ММА. У 31-летнего Гэтжи — 21 победа и 2 поражения.