Матеуш Гамрот перенес операцию на глазах

Польский легковес Матеуш Гамрот (22-2) рассказал, что теперь он может больше не носить очки.

«Настал день, когда после 30 лет ношения очков я могу положить их обратно на полку. Четкость и ясность зрения увеличилась до 100%. Доктор Андрей Дмитриев — большой любитель спорта и человек с большим сердцем! Спасибо вам, доктор! Минута выздоровления и я снова на ковре, полностью готовый к боям и с большим аппетитом до конца года!» — написал Гамрот в соцсетях.

Гамрот победил Джалина Тернера (13-6) раздельным решением судей. Бой состоялся 4 марта на UFC 285 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.