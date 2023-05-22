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Нганну ответил Дане Уайту: «Что у тебя за претензии ко мне?»

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Франсис Нганну (17-3) ответил на заявление Даны Уайта на пресс-конференции после UFC Fight Night 223, на которой глава лиги заявил, что это он отпустил Нганну и что камерунец боится рисковать драться с опасными соперниками.

«Что у тебя за претензии ко мне? — написал Нганну в Twitter. — Во-первых, я выполнил свой контракт, стал свободным агентом и решил уйти. Не ты позволил мне уйти. Во-вторых, что значит, я не хочу рисковать? Поэтому я защитил свой титул, чтобы выполнить свой контракт с травмой колена?

В-третьих, причина, по которой я дрался три раза за три года, в том, что ты хотел контролировать ситуацию и подписать со мной новый контракт. Ты хотел, чтобы я сидел без боев. Ты говоришь: «Я должен каждому бойцу предложить три боя за год». А что случилось? Я всегда просил и никогда не отказывался ни от одного боя за эти три года.

Если ты действительно хочешь, чтобы бой с Джоном Джонсом состоялся, то свяжись с PFL. Мне без разницы, где и когда с ним драться".

Затем камерунец опубликовал фрагмент видео с пресс-конференции UFC 260, на котором Уайт говорит, что Джонсу лучше не драться с Нганну: «Если бы я был Джоном Джонсом, сидел дома и смотрел этот бой [Нганну-Миочич 2], я бы остался в полутяжелом весе».

Нганну и PFL объявили о сотрудничестве 16 мая. Камерунец будет выступать в новом дивизионе Super Fight, который был создан для привлечения бойцов к подписанию контрактов на более выгодных условиях.

Дана Уайт
Джон Джонс
Франсис Нганну
UFC
ММА
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