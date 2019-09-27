«Полная ерунда». Хабиб ответил на вызов Златана

Российский боец ММА, чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов ответил на вызов форварда «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича.

Ранее швед в социальных сетях запустил новый челлендж. Он назвал его «Matrix Challenge» в честь фильма «Матрица».

Также форвард бросил вызов Хабибу Нурмагомедову, Новаку Джоковичу, Полю Погба и его агенту Мино Райоле. Он отметил их в записи.

— Полная ерунда, — ответил Хабиб в комментарии к записи в Instagram.