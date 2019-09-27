«Полная ерунда». Хабиб ответил на вызов Златана
14:31
Российский боец ММА, чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов ответил на вызов форварда «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича.
Ранее швед в социальных сетях запустил новый челлендж. Он назвал его «Matrix Challenge» в честь фильма «Матрица».
Также форвард бросил вызов Хабибу Нурмагомедову, Новаку Джоковичу, Полю Погба и его агенту Мино Райоле. Он отметил их в записи.
— Полная ерунда, — ответил Хабиб в комментарии к записи в Instagram.
Matrix challenge: @paulpogba @DjokerNole @TeamKhabib @MinoRaiola SHOW ME #matrixchallenge pic.twitter.com/ZEUk8o0Wi0— Zlatan Ibrahimovi? (@Ibra_official) September 27, 2019
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