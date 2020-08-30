Поединок российского бойца ММА Магомеда Анкалаева и румына Иона Куцелабы был отменен. Об этом сообщает пресс-служба UFC.

Бой бы перенесен из-за положительного теста на коронавирус. Он должен был пройти на турнире UFC Fight Night в Лас-Вегасе (штат Невада).

В сообщении не указано, у кого из бойцов был обнаружен вирус. Указано, что поединок был убран из сегодняшнего карда и будет перенесен на другую дату.

До этого поединок бойцов уже отменяли из-за того, что Куцелаба заразился коронавирусом. Ранее Анкалаев одержал досрочную победу над Куцелабой, но стороны решили провести еще один бой, так как многие сочли решение рефери спорным.

Таким образом, в основном карде турнира остались четыре поединка. Главный бой турнира — поединок американца Энтони Смита и Александра Ракича из Австрии в полутяжелом весе.