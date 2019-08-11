Победный танец Валентины Шевченко. Видео

Боец ММА Валентина Шевченко, имеющая гражданство Киргизии, России и Перу, победила американку Лиз Кармуш на турнире UFC Fight Night 156 единогласным решением судей – 50-45, 50-45, 50-45. После встречи она исполнила свой знаменитый танец.

Hold my belt... 💃@BulletValentina celebrates after retaining her flyweight title at #UFCUruguay pic.twitter.com/wgA5k8YR8A — ESPN MMA (@espnmma) August 11, 2019

31-летняя спортсменка, являющаяся чемпионкой организации, одержала 18-ю победу в карьере при трех поражениях. Одно из них нанесла Кармуш в 2010 году техническим нокаутом.

Шевченко провела вторую защиту титула в полулегком весе. В первой защите пояса UFC Валентина победила Джессику Ай.

Шевченко победила Кармуш на турнире UFC Fight Night 156 единогласным решением судей и вновь защитила чемпионский титул