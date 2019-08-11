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Победный танец Валентины Шевченко. Видео

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Боец ММА Валентина Шевченко, имеющая гражданство Киргизии, России и Перу, победила американку Лиз Кармуш на турнире UFC Fight Night 156 единогласным решением судей – 50-45, 50-45, 50-45. После встречи она исполнила свой знаменитый танец.

 

31-летняя спортсменка, являющаяся чемпионкой организации, одержала 18-ю победу в карьере при трех поражениях. Одно из них нанесла Кармуш в 2010 году техническим нокаутом.

Шевченко провела вторую защиту титула в полулегком весе. В первой защите пояса UFC Валентина победила Джессику Ай.

Шевченко победила Кармуш на турнире UFC Fight Night 156 единогласным решением судей и вновь защитила чемпионский титул

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