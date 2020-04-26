Пневмония у родственника Хабиба не подтвердилась

Российский боец ММА Шамиль Завуров, четвероюродный брат Хабиба Нурмагомедова, перенес грипп. Подозрения на пневмонию у него не подтвердились.

— У него был обычный грипп, он уже в строю, — сказал представитель команды Хабиба, которого цитирует ТАСС.

Ранее дагестанский комментатор Рамазан Рабаданов сообщил, что у 57-летнего Абдулманапа Нурмагомедова, отца Хабиба, диагностирована пневмония.

35-летний Шамиль Завуров одержал 38 побед в ММА при шести поражениях и одной ничьей.