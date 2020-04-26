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Пневмония у родственника Хабиба не подтвердилась

12:48
Шамиль Завуров. Фото Instagram.
Шамиль Завуров. Фото Instagram.
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Российский боец ММА Шамиль Завуров, четвероюродный брат Хабиба Нурмагомедова, перенес грипп. Подозрения на пневмонию у него не подтвердились.

— У него был обычный грипп, он уже в строю, — сказал представитель команды Хабиба, которого цитирует ТАСС.

Ранее дагестанский комментатор Рамазан Рабаданов сообщил, что у 57-летнего Абдулманапа Нурмагомедова, отца Хабиба, диагностирована пневмония.

35-летний Шамиль Завуров одержал 38 побед в ММА при шести поражениях и одной ничьей.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/8337819

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