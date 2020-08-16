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Пинэда победил Бернса техническим нокаутом

06:15

На турнире UFC 252 в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся бой основного карда в полулегком весе (до 65,8 кг) между американцем Дэниэлом Пинедой и бразильцем Гербертом Бернсом. Пинэда одержал победу техническим нокаутом во втором раунде.

35-летний американец одержал 27-ю победу (9 нокаутом) при 13 поражениях. Еще два боя признаны несостоявшимися. У 32-летнего бразильца 11 побед (один нокаут) и три поражения.

Главным событием вечера станет титульный бой тяжеловесов Стипе Миочича и Даниэля Кормье.

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