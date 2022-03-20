Пимблетт хочет повторить успех Макгрегора

Уроженец Ливерпуля Пэдди Пимблетт (18-3) сообщил, что он хотел бы подраться с Конором Макгрегором (22-6). Также он добавил, что часть заработанных денег он жертвует на благотворительность.

«Кто бы не хотел подраться с Конором? Любой, кому бы предложили сразиться с Конором, согласится на это, — сказал британский боец на пресс-конференции после UFC Fight Night 204. — Ты получишь гарантированный гонорар и процент с продаж платных трансляций.

Я надеюсь, что в будущем заработаю столько же денег, сколько Конор. Тогда ни один ребенок из моего родного города не будет голодать. Я хочу прославить свой город. В течение последних нескольких месяцев я активно работаю над тем, чтобы запустить свою благотворительную кампанию. После этого боя я сделаю это».

Пимблетт победил мексиканца Родриго Варгаса самбишном в первом раунде на UFC Fight Night 204. Турнир прошел 19 марта на арене O2 в Лондоне, Англия.