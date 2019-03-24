Петтис нокаутировал Томпсона в UFC. Видео

Американский боец ММА Энтони Петтис победил Стивена Томпсона на турнире UFC Fight Night 148. Он отправил соперника в нокаут во втором раунде ударом рукой.
Бой состоялись в Нэшвилле и стал главным событием вечера. Для Петтиса этот поединок стал первым в полусреднем весе.
Другие бои основного карда завершились решением судей. Кертис Блейдс победил Джастина Уиллиса, Джон Макдесси - Хесуса Пинедо, Жюссьер Формига был сильнее Дэйвсона Фигейредо, а Лукас Пенья - Стивена Петерсона.
Showtime Superman Punch?@ShowtimePettis finishes Thompson in round 2! #UFCNashville pic.twitter.com/m5D7PkvyHm– UFC (@ufc) 24 марта 2019 г.
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