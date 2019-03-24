Петтис нокаутировал Томпсона в UFC. Видео

Американский боец ММА Энтони Петтис победил Стивена Томпсона на турнире UFC Fight Night 148. Он отправил соперника в нокаут во втором раунде ударом рукой.

Бой состоялись в Нэшвилле и стал главным событием вечера. Для Петтиса этот поединок стал первым в полусреднем весе.

Другие бои основного карда завершились решением судей. Кертис Блейдс победил Джастина Уиллиса, Джон Макдесси - Хесуса Пинедо, Жюссьер Формига был сильнее Дэйвсона Фигейредо, а Лукас Пенья - Стивена Петерсона.