Петр Ян: «В 2020 пояс казался чем-то новым. Сейчас уже чувствовал себя опытным хищником»

Временный чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян поделился эмоциями от завоевания пояса.

«Первый раз, когда надевали пояс (в 2020 году), это было как что-то новое, — сказал Ян на шоу The MMA Hour. — А сейчас это было ожидаемо, верил в это, визуализировал, и когда надевал Дана пояс, я уже чувствовал себя опытным хищником, который находится на своем месте. Я слышал, что ринг-анонсер меня назвал на объявлении двукратным чемпионом. Надеюсь, он не ошибся (смеется). Мне снова будут платить отчисления с PPV? Да, это хорошо».

30 октября Ян победил Кори Сэндхагена единогласным решением на UFC 267 в Абу-Даби.