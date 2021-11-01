Дана Уайт рассказал, что Чимаев кричал ему во время боя на турнире UFC 267

Президент UFC Дана Уайт рассказал, что шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев кричал ему во время поединка на турнире UFC 267.

«Он орал мне какие-то вещи весь бой, — передает MMA Fighting слова Уайта. — Я не знаю почему, но в основном он говорил: «Я буду драться со всеми, я буду драться с Броком Леснаром, мне все равно, кто это будет». Он просто кричал что-то в этом роде».

На турнире UFC 267, который прошел 30 октября в Абу-Даби, Чимаев удушающим приемом в первом раунде победил представителя Китая Ли Джинглиана.

На счету 27-летнего Чимаева в ММА 10 боев и ни одного поражения.