Петр Ян: «Я не попадал по Сэндхагену сильно»
22:01
Временный чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян поделился мнением о способности Кори Сэндхагена держать удар.
«Он крепкий парень, хороший соперник. Но не было моментов, когда я по нему плотно, сильно попал. Я попадал по нему, но это были не те удары», — сказал Ян на шоу The MMA Hour.
30 октября Ян победил Кори Сэндхагена единогласным решением на UFC 267 в Абу-Даби.
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