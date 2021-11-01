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Петр Ян: «Я не попадал по Сэндхагену сильно»

22:01
Кори Сэндхаген. Фото Instagram
Кори Сэндхаген. Фото Instagram
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Временный чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян поделился мнением о способности Кори Сэндхагена держать удар.

«Он крепкий парень, хороший соперник. Но не было моментов, когда я по нему плотно, сильно попал. Я попадал по нему, но это были не те удары», — сказал Ян на шоу The MMA Hour.

30 октября Ян победил Кори Сэндхагена единогласным решением на UFC 267 в Абу-Даби.

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Никита Горшенин все материалы автора
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