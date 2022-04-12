Петр Ян сохранил за собой первую строчку рейтинга UFC в легчайшем весе

Российский боец UFC Петр Ян, несмотря на поражение от американца Алджамейна Стерлинга решением судей, сохранил за собой первую строчку рейтинга в легчайшем весе, информирует сайт промоушена.

Однако в рейтинге вне зависимости от категорий Ян покинул топ-10 и теперь занимает 13-е место.

Напомним, что шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев, победивший Гилберта Бернса на том же турнире UFC 273 в Джексонвилле, поднялся на третью строчку в рейтинге полусреднего веса.

Стерлинг победил Петра Яна раздельным решением судей со счетом 48-47, 47-48, 48-47 и сохранил звание чемпиона.

Они провели второй поединок между собой. Первый бой состоялся в марте 2021 года, тогда американец одержал победу из-за дисквалификации россиянина за запрещенный удар коленом. На счету 32-летнего Стерлинга 21 победа и 3 поражения в профессиональной карьере, у 29-летнего Яна 16 побед и 3 поражения.