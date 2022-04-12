Ник Диас может провести бой в конце года

38-летний ветеран и бывший чемпион Strikeforce в полусреднем весе Ник Диас (26-10) планирует вернуться в клетку к концу года. Об этом сообщил тренер Диаса Сезар Грейси. «Ждите бой Ника Диаса к концу года», — написал Грейси в соцсетях.

Диас вернулся в клетку 25 сентября 2021 года на UFC 266 после 6-летнего перерыва. Диас проиграл Робби Лоулеру (29-15) техническим нокаутом в третьем раунде.

В последний раз Диас побеждал 30 октября 2011 года на UFC 137. Он одолел другого ветерана Би Джей Пенна единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-27).