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Сегодня, 11:37

Чимаев поднялся на 3-ю строчку рейтинга UFC в полусреднем весе

Давид Хачатрян
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Хамзат Чимаев.
Фото USA Today Sports

Непобежденный боец UFC Хамзат Чимаев (11-0) поднялся на восемь строчек рейтинга UFC в полусреднем весе.

В обновленном рейтинге Чимаев занял третью строчку, сместив таких бойцов, как Гилберт Бернс, Висенте Люке, Белал Мухаммад, Стивен Томпсон, Хорхе Масвидаль, Шон Брэди, Нил Магни и Майкл Кьеза. Впереди Чимаева расположились Леон Эдвардс, Колби Ковингтон и чемпион Камару Усман.

На прошедшем номерном турнире UFC 273 в Джексонвилле, Флорида, шведский боец одолел единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28) бразильца Гилберта Бернса (20-5). Оба бойца выиграли бонус «Бой вечера».

Хамзат Чимаев
ММА
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