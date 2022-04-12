Чимаев поднялся на 3-ю строчку рейтинга UFC в полусреднем весе

Непобежденный боец UFC Хамзат Чимаев (11-0) поднялся на восемь строчек рейтинга UFC в полусреднем весе.

В обновленном рейтинге Чимаев занял третью строчку, сместив таких бойцов, как Гилберт Бернс, Висенте Люке, Белал Мухаммад, Стивен Томпсон, Хорхе Масвидаль, Шон Брэди, Нил Магни и Майкл Кьеза. Впереди Чимаева расположились Леон Эдвардс, Колби Ковингтон и чемпион Камару Усман.

На прошедшем номерном турнире UFC 273 в Джексонвилле, Флорида, шведский боец одолел единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28) бразильца Гилберта Бернса (20-5). Оба бойца выиграли бонус «Бой вечера».