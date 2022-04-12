Брендан Шауб сомневается, что Чимаев выиграл бы бой с Бернсом в 5-раундовом поединке

Аналитик и бывший боец UFC Брендан Шауб считает, что у Хамзата Чимаева (11-0) возникли бы большие проблемы, если бы его бой с Гилбертом Бернсом (20-5) продлился не 3, а 5 раундов.

«Мне просто любопытно, каков был план Хамзата на бой, потому что он боксировал с бойцом поменьше и в один момент попался, — сказал Шауб на своем YouTube-канале. — Тот удар Бернса нокаутировал бы 99,9% бойцов UFC.

Хамзат показал, что у него, черт побери, гранитный подбородок. Если бы это было 5-раундовое противостояние. Как президент фан-клуба Чимаева я не могу не признать, что в четвертом и пятом раундах у него бы возникли серьезные проблемы».

Ранее Шауб утверждал, что у Бернса нет ни единого шанса на победу над Чимаевым. «Вы действительно думаете, что он одолеет Хамзата? Думаете, что он сможет контролировать его на земле, а затем засабмитить? Бойца, который больше его и выше уровнем в борьбе? У Бернса нет ни единого шанса! Ни единого!» — сказал Шауб на своем YouTube-канале.

Чимаев победил Бернса единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28) 10 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, Флорида. Эта победа позволила Чимаеву подняться на 3-ю строчку рейтинга UFC в полусреднем весе.