Экс-чемпион UFC Петтис дебютирует в PFL 23 апреля

Бывший обладатель пояса UFC в легком весе Энтони Петтис проведет первый бой под баннером Professional Fighters League (PFL) 23 апреля в Лас-Вегасе. Его оппонентом станет Клей Голлард. Об этом лига сообщила у себя в соцсетях.

34-летний Петтис (24-10) провел последний бой в UFC в декабре 2020-го, победив единогласным решением судей Алекса Мороно.

В активе Петтиса числятся победы над Стивеном Томпсоном, Дональдом Серроне, Чарльзом Оливейрой, Бенсоном Хендерсоном и многими другими.

27-летний Голлард (18-8, 1 NC) в прошлом тоже выступал в UFC, однако выиграл лишь один бой из четырех. В своем последнем бою в UFC, который состоялся в апреле 2019 года, он победил Рэндалла Уоллеса единогласным решением судей.

(Ислам Бабаджанов)