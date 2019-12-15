Петр Ян получил дополнительно 50 тысяч долларов от UFC за бой с Фейбером

UFC объявила о начислении дополнительных выплат некоторым участникам турнира UFC 245, который прошел в Ла-Вегасе. Лучшим поединком был признан титульный бой в полусреднем весе между Камару Усманом и Колби Ковингтоном, в котором Усман успешно провел защиту. Бой был признан лучшим на турнире, поэтому каждый из участников получит по 50 тысяч долларов дополнительно сверх оговоренных 500 тысяч.

Те же 50 тысяч долларов получит россиянин Петр Ян, чей бой с Юрайей Фейбером стал «перфомансом вечера». Дополнительные 50 тысяч получила и Ирен Алдана, победившая Кейтлин Виейру.