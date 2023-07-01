Петр Ян: «Спорное судейство? Политика внедряется в спорт»

Бывший чемпион UFC Петр Ян поделился мнением о спорных судейских решениях в ММА.

— Бой Стерлинга и Сехудо не смотрел — передает слова Яна «СЭ». — Видел очень много недовольных странным решением, но я думаю, что если это произошло, значит, имеет место быть.

— Не кажется, что много стало спорных решений? Когда Стерлинг с вами бился...

— Бывает, все бывает. Видите, политика внедряется в спорт и какие-то интересы сторон. Нам что остается делать? Трудиться больше, работать, чтобы не доводить до таких моментов, чтобы за нас принимали решения определенные люди.

В последнем поединке Ян проиграл Мерабу Двалишвили единогласным решением судей. Ранее в двух поединках кряду — с Шоном О'Мэлли и Алджамейном Стерлингом — россиянин уступил раздельным решением.