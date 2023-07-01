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Сегодня, 23:44

Александр Романов победил Благоя Иванова единогласным решением судей на UFC on ESPN 48

Иван Торопцев
Корреспондент
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Молдавский боец тяжелого веса Александр Романов победил болгарина Благоя Иванова в предварительном карде турнира UFC on ESPN 48.

Спортсмен выиграл трехраундовый поединок единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27).

32-летний Романов прервал серию из двух поражений подряд. Он выиграл 17 боев и проиграл 2 поединка в профессиональной карьере.

36-летний Иванов потерпел шестое поражение при 19 победах в ММА.

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