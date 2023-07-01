Александр Романов победил Благоя Иванова единогласным решением судей на UFC on ESPN 48

Молдавский боец тяжелого веса Александр Романов победил болгарина Благоя Иванова в предварительном карде турнира UFC on ESPN 48.

Спортсмен выиграл трехраундовый поединок единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27).

32-летний Романов прервал серию из двух поражений подряд. Он выиграл 17 боев и проиграл 2 поединка в профессиональной карьере.

36-летний Иванов потерпел шестое поражение при 19 победах в ММА.