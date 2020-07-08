Петр Ян: «Мне не важно, нокаутом выиграть у Алдо или по очкам»

Российский боец Петр Ян (14-1) из команды «Архангел Михаил» на официальной встрече с журналистами перед UFC 251 рассказал об отношениях с Алдо, советах Александра Волкановски и волнении перед титульным поединком с Жозе Алдо (28-6). Поединок пройдет на Бойцовском острове в Абу-Даби 11 июля.

— Как прошел тренировочный кэмп в условиях пандемии коронавируса?

— Сейчас уже нет смысла об этом говорить. Для всего мира было что-то другое, все были в таких ситуациях, когда надо было тренироваться дома или еще как-то. Мы уже приехали сюда драться, мы приехали сюда побеждать. Даже если бы я не тренировался, я бы все равно приехал сюда и показал отличный бой. А так я еще и тренировался. Я приехал сюда драться за пояс. Я приехал сюда побеждать.

— Это ваш первый титульный бой в UFC. Нервничаете?

— Я не скажу, что я нервничаю или взволнован. Да, это ответственный бой для меня. Это бой за пояс. Я стараюсь не думать об этом. Я концентрируюсь на том, чтобы просто победить своего соперника. А после уже получить награду.

— План на бой?

— Будем смотреть по ходу боя. Мой план — побеждать. А как побеждать? Получится финишировать, значит, будет отлично, получится выиграть по очкам — тоже отлично. Не хочется доводить до решения, хочется заканчивать бои досрочно.

— С кем хотели бы подраться, если станете чемпионом?

— Кого дадут матчмейкеры, мне без разницы.

— Расскажите про свой кэмп с Алдо.

— Я тренировался с Жозе Алдо в 2016 году. Это был отличный опыт — мы боролись, стояли немного в парах. За это время я набрался достаточно опыта, стал более универсальным, но не думаю, что Алдо стал лучше.

— Может это стать для вас преимуществом?

— Я не думаю, что для меня это большое преимущество. У Алдо много боев, много видеозаписей. Он всегда ведет бой в похожей манере, прессингует, пробивает свои лоу-кики, боксирует. То, что я тренировался с ним, будет плюсом для нас обоих.

— Уважительно ли вы друг к другу относитесь, увидим ли мы какой-то трешток?

— Я думаю, что мы уважительно относимся друг к другу. С его стороны нет ничего оскорбительного, с моей тоже. Для него цель — драться и выиграть пояс. Для меня тоже. Я думаю, что из-за этого бой будет еще более опасным и зрелищным.

— Вы долгое время тренировались с Волкановски, который выигрывал у Алдо. Консультировались с ним?

— Алекс и Брэд приходили к нам в комнату со своим тренером. В принципе у нас хватает информации на Алдо. Но опять же, про некоторые свои моменты, над которыми он работал и которые у него получались, он посоветовал что и как.